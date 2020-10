Shakhtar-Inter, Young (Sky): “Se giochiamo come oggi e saremo più cinici, faremo punti a Madrid”

Ashley Young si presenta ai microfoni di Sky al termine della partita contro lo Shakthar molto fiducioso per il futuro nonostante la situazione nel girone di Champions League non sia delle migliori.

“Questa sera non abbiamo concesso nulla: l’unico aspetto positivo è non aver subito gol. Abbiamo avuto un ottimo possesso palla, siamo delusi perché abbiamo controllato la partita, ma non siamo stati in grado di segnare. Portiamo a casa un ottimo punto perché non era una trasferta facile, ora guardiamo alla prossima partita”.

“Il gruppo è difficile, ora dobbiamo fare punti a Madrid. Ci toglieremo di dosso questa frustrazione e proveremo a imporre il nostro gioco anche in Spagna. Sono tutte partite difficili, ma se giochiamo come oggi e saremo più cinici porteremo a casa i tre punti”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi