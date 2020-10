Shakhtar-Inter, Lukaku non raggiunge la lode: svanisce l’inseguimento al record di CR7

Tutti lo aspettavano ma questa volta Romelu Lukaku non è riuscito a ripetersi. L’attaccante belga, oggi a secco contro lo Shakhtar, non è riuscito a siglare il suo 10esimo gol consecutivo tra Europa League e Champions League.

Lukaku così non può più raggiungere il record di Cristiano Ronaldo, in rete con il Real Madrid per ben 11 partite consecutive. Proprio contro i Blancos, avversari nel prossimo turno di Champions League, il numero 9 dell’Inter cercherà di ripartire.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi