Signore e signori, è derby in Champions. Chi vincerà tra Inter e Milan?

Nonostante non siano stati considerati affatto favoriti, i nerazzurri hanno travolto il Benfica e sono in semifinale contro il Milan. Chi vincerà questo super derby europeo della Madonnina?

Lautaro Martinez of Fc Internazionale during the Serie A match beetween Fc Internazionale and Hellas Verona at Stadio Giuseppe Meazza on January 14, 2023 in Milan Italy .

Il 3 a 3 del ritorno è bastato ai nerazzurri: la semifinale di Champions avrà un sapore tutto italiano. Sono proprio Inter e Milan, infatti, le contendenti a un posto in finale dove affronteranno la vincente tra Real Madrid e Manchester United. Entrambe sfavorite alla vigilia, le milanesi hanno ribaltato il risultato grazie a due partite di grande intensità. Il Milan di Pioli, contro il Napoli, ha dato sfoggio di grande potenza tattica. L’Inter di Inzaghi, forte come mai in campionato, ha segnato e divertito il pubblico del Meazza. Gli italiani, si sa, amano il calcio e i migliori siti di scommesse non avrebbero potuto sperare in risultato migliore. Un sito scommesse calcio che si rispetti, infatti, tra quelli elencati su questo portale affidabile, avrà tante quote, scommesse live, attenzione a mille, proprio su questa partita di Champions così attesa. Ma, secondo noi, chi vincerà?

La Champions League chi avvantaggerà tra Inter e Milan?

La Champions ha un’atmosfera tutta particolare e poco, a dire il vero, ha a che fare con il campionato. Lo sa molto bene il Napoli, favoritissimo nello scontro con il Milan che si è sciolto, nei due confronti, come neve al sole. Certo, un distacco così enorme in campionato avrebbe fatto pensare a chissà quale facile vittoria. Invece non è stato così, tanti punti di vantaggio non fanno differenza in Europa, dove ogni partita è a sé. Lo sa bene il Milan, umile e difensivo di Pioli. Lo sa ancora meglio l’Inter, partita molto sfavorita contro il Benfica, la squadra corsara a Torino, la squadra portoghese con più storia e più gioco.

Inzaghi ha caricato la squadra, nonostante un campionato avaro di soddisfazioni e molto confuso, ha portato i portoghesi in difesa, li ha costretti a guardare la partita per un lungo periodo e ha trovato i due gol finali con estrema facilità ed eleganza. Insomma, una qualificazione più che meritata per il tecnico piacentino abituato a vincere le partite che contano. Anche le due semifinali andranno ad appannaggio dei nerazzurri? Ci auguriamo che un ritrovato Lautaro, un sempre attento Dzeko, un Correa in forma e un Barella che vale per quattro, siano l’arma vincente di una squadra che, in questo momento, ha due facce. Da una parte abbiamo l’Inter di Champions, sfrontata e divertente. Dall’altra l’Inter di campionato, inconcludente, arraffona, sfortunata e con poche idee.

Saprà Inzaghi dirigere l’orchestra per arrivare in finale? Poi, mai dire mai, anche se Real e City sembrano due corazzate, la finale è una partita secca in cui può succedere di tutto. Ci ricordiamo come è andata la finale di Champions tra Milan e Liverpool nel 2005? Bastano 6 minuti di follia per ribaltare un risultato che sembrava più che comprovato, solo 6 minuti. E chi siamo noi per non credere nel miracolo italiano, allora? E sì, noi nei miracoli ci crediamo, certo che ci crediamo.