Nazionali, tampone positivo per Skorupski: salterà Bologna-Inter del 3 aprile

Tegola per Siniša Mihajlović: secondo quanto riportato da FanPage Łukasz Skorupski, estremo difensore del Bologna, è risultato positivo al coronavirus nel ritiro della Nazionale polacca.

Il numero uno si trova in isolamento e con ogni probabilità salterà la partita di campionato contro l’Inter, in programma sabato 3 aprile dopo la sosta per le nazionali. Il tempo a disposizione è troppo poco per sperare in una negativizzazione.

