TS – L’Inter blinda i suoi big: la società non venderà i giocatori più importanti

Continua il progetto di crescita iniziato dall’allenatore nerazzurro Antonio Conte. La squadra vuole a tutti i costi lo Scudetto e magari far iniziare un ciclo di vittorie. Per far sì che questo avvenga l’Inter ha deciso di blindare i suoi big: la società vuole tenersi stretti i giocatori che hanno permesso il salto di qualità, nonostante l’interesse di top club europei verso i suoi giocatori migliori.

Come riporta Tuttosport, l’Inter ha gentilmente stoppato tutti i corteggiamenti verso i suoi giocatori, senza nemmeno sedersi a tavola per iniziare una trattativa. Da gennaio in poi Lukaku, Barella e Bastoni sono stati i più richiesti ma il club nerazzurro reputa questi ultimi incedibili e lo zoccolo duro della squadra. L’ultimo assalto che l’Inter ha dovuto respingere è stato quello del Barcellona per Lukaku. Barella piace a tanti club: dal solito Barcellona al Tottenham passando per Bayern Monaco e Atletico Madrid. Bastoni è stimato da Pep Guardiola che già a gennaio aveva provato, invano, ad approfondire il discorso.

