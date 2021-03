La nuova vita di Skriniar: da panchinaro a imprescindibile, ma anche… goleador!

Nell’Inter che si sta giocando lo Scudetto e sta dominando in Serie A, tra i leader del gruppo c’è indiscutibilmente anche Milan Skriniar. L’esperienza nerazzurra del gigante slovacco da quando in panchina siede Antonio Conte è stata piuttosto altalenante. Primo anno di enorme difficoltà, con Diego Godin che, a lungo andare, era diventato titolare inamovibile. All’inizio del secondo, poi, è arrivata la maledizione Covid, che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un mese. Una volta recuperato, però, la stagione di Skriniar è stata una crescita costante.

Fino ad arrivare, nelle ultime settimane, non solo a prendersi sulle spalle la difesa dell’Inter, ma anche a diventare quasi un goleador. Come fa notare l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, lo slovacco è stato a digiuno dal gol per due anni, ma in questo campionato ne ha realizzati ben tre: uno a Verona contro l’Hellas (determinante per la vittoria), uno a Roma contro i giallorossi (il momentaneo 1-1) e l’ultimo, pesantissimo, nell’1-0 interno contro l’Atalanta.

