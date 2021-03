La pandemia ha fatto crollare il bilancio di Pirelli: ecco tutti i numeri

La pandemia causata dal Covid-19, si sa, si è scagliata come un tornado sui bilanci di (quasi) tutte le aziende mondiali. Ricavi in netto calo, bilanci inevitabilmente appesantiti e numeri inquietanti per tutti. E, come evidenzia Calcio&Finanza, anche Pirelli non fa eccezione. Sebbene l’azienda faccia sapere che i risultati siano “in linea con i target”, la differenza rispetto all’anno precedente è esorbitante. L’utile netto messo insieme in chiusura di bilancio 2020, infatti, corrisponde a 42,7 milioni di euro. Quello del 2019, invece, era di ben 457 milioni. I ricavi, poi, sono scesi del 14.1%, pari a 4,302 miliardi di euro.

Quanto al 2021, si prevede invece una crescita sensibile, a fronte anche del piano di riduzione dei costi che, nell’annata appena conclusa, ha permesso di attenuare l’impatto negativo causato dalla pandemia. I ricavi attesi saranno pari a 4,7-4,8 miliardi di euro, con un flusso di cassa netto pima dei dividendi pari a circa 300-340 milioni. Per quel che riguarda il legame con l’Inter, invece, per ora nessuna novità: resta l’altissima probabilità che, dall’anno prossimo, il main sponsor del club non sarà più Pirelli.

