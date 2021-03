Mercato – La verità sui contatti tra l’Inter e Wijnaldum degli ultimi mesi

Dopo alcune voci di corridoio dei mesi passati, improvvisamente negli ultimi giorni sia in Italia che in Inghilterra si è tornato a parlare di un presunto interesse da parte dell’Inter nei confronti di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista del Liverpool dalla scorsa estate ha iniziato ad essere un nome molto gettonato sul mercato per un motivo molto chiaro: il suo contratto con i Reds andrà in scadenza il prossimo giugno 2021 e all’orizzonte non pare esserci la volontà di rinnovare da parte del calciatore.

Questa sera calciomercato.com ha svelato i retroscena di quanto realmente successo negli ultimi mesi tra l’Inter e Wijnaldum. Effettivamente è stato confermato che il club nerazzurro abbia lavorato a fari spenti con il procuratore dell’olandese per diverso tempo. Nonostante i contatti fossero ben avviati, l’improvvisa emergenza societaria in casa interista ha frenato bruscamente qualsiasi forma di trattativa esistente. Per cui, fin quando non vi saranno novità sostanziali sul futuro della proprietà dell’Inter, quella di Wijnaldum sarà destinata a rimanere solamente una semplice idea dalle parti di Viale delle Liberazione.

