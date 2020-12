Da sacrificabile sul mercato a imprescindibile: l’inversione a U e la rinascita di Skriniar

Antonio Conte e l’Inter hanno rialzato il muro davanti alla porta di Handanovic. Merito della SDB nerazzurra composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Bastoni: il trio difensivo è sceso in campo sempre nelle ultime 7 partite e l’Inter ha ritrovato quella solidità che le è mancata in questa prima parte di stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, se de Vrij e Bastoni si stanno confermando ad altissimi livelli, Conte può sorridere soprattutto per la rinascita di Milan Skriniar. Da sacrificabile sul mercato a imprescindibile: sul centrodestra il difensore slovacco ha fatto una inversione a U imprescindibile per le ambizioni scudetto dell’Inter.

