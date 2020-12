Skriniar a 360°: “Un orgoglio la fascia di capitano ad Udine. Il sogno? Vincere con questi colori”

Domani sera uno degli 11 protagonisti del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: Milan Skriniar dopo alcuni momenti di difficoltà e di adattamento al nuovo sistema difensivo è tornato il campione ammirato da quando ha vestito la maglia dell’Inter.

Ai canali ufficiali del club, per il Matchday Programma della gara di domani il difensore slovacco si è raccontato a 360°: “Ho iniziato a giocare perché volevo diventare un calciatore come mio padre che di ruolo faceva l’attaccante. Poi sono diventato un centrocampista ed adesso un difensore. L’esordio con l’Inter soprattutto in Champions League è stata una grande emozione, così come la fascia di capitano ad Udine: un orgoglio. Il mio sogno è quello di vincere con questi colori per far felici tutti i tifosi che ci supportano ogni giorno. Dopo le partite per l’adrenalina è difficile prendere sonno, ma adesso quando non dormo mi godo la mia bambina. L’idolo? Ronaldo il Fenomeno, mai visto uno così forte”.

LA SUA TOP 5 INTERISTA – “Julio Cesar, Samuel, Lucio, Stankovic e Ronaldo”.

