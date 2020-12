Inter-Shakhtar Donetsk, Castro: “Affrontiamo un grande avversario, dovremo attaccare di più rispetto all’andata”

Un girone equilibrato, dove in 90 minuti può succedere davvero di tutto, con le 4 squadre che si giocano l’accesso alla seconda fase della Champions League. Domani sera a San Siro alle 21:00 l’Inter ospiterà lo Shakhtar Donetsk e sarà obbligata alla vittoria per sperare nel secondo posto, mentre gli ucraini dovranno pareggiare il risultato del Real Madrid impegnato contro il Borussia Mönchengladbach.

Alla vigilia il tecnico degli ucraini Luis Castro ha presentato il match, come riportato da Tuttomercatoweb.com: “Ci concentriamo su questa partita, tutto ciò che è successo non ci interessa. Siamo in un girone dove tutte potrebbero andare avanti in questa competizione. Dobbiamo dare il massimo, entrambe domani vogliono vincere”

INTER – “Affrontiamo un avversario fortissimo, siamo pronti e consapevoli di chi andremo ad affrontare. Serve grande attenzione, ma dovremo anche attaccare di più rispetto all’andata. Domani ci giudicherete, mancano solo alcuni dettagli da sistemare prima di giocare. gni squadra avrebbe difficoltà contro l’Inter. Non c’è problema, abbiamo molto lavorato sul loro attacco. Siamo stati meticolosi nelle sedute di allenamento, sappiamo quanto sono intensi e pericolosi. Dopo i sorteggi ci siamo accorti che avremmo fatto fatica, tutti dicevano che sarebbe stato il girone più duro, eppure siamo lì anche se non ci credeva nessuno. Domani proveremo ad attaccare, non siamo qui per difenderci. Dalle ultime due sfide contro di loro abbiamo imparato e adesso siamo pronti”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<