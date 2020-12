Inter-Shakhtar Donetsk, Taison: “Non siamo una squadra difensiva. L’Inter lo farà in alcuni momenti, e così anche noi”

Un match fondamentale sia per l’Inter che per lo Shakhtar Donetsk, così come per le altre due componenti del gruppo. Tutto in 90 minuti per la qualificazione alla seconda fase di Champions League. Domani a San Siro i nerazzurri ospiteranno gli ucraini, nel terzo match tra le due squadre dallo scorso agosto.

In conferenza stampa, insieme al suo allenatore Luis Castro, ha parlato Taison come riportato da Tuttomercatoweb.com: “Non siamo una squadra difensiva, sarà una partita difficile, fatta di dettagli e tutti saranno importanti. L’Inter avrà momenti in cui si difenderà e per noi è uguale. Giocheremo come contro il Real Madrid, in casa e a Valdebebas. Proveremo a sbagliare il meno possibile. Giochiamo ogni match per vincere, non esiste alternativa. Abbiamo rispetto per il nostro avversario, per il loro budget, ma non c’è solo quello. L’Inter è un grande club, con grandi giocatori e un ottimo allenatore. La loro storia è conosciuta dal mondo intero, ma anche noi non siamo da meno. Mi fido dei miei compagni e del mio allenatore, si può sbagliare qualche volta, ma la cosa più importante è concentrarsi sul match”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<