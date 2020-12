Come ogni giorno alle ore 19:00 saremo in diretta sui canali social di Passione Inter. Insieme al nostro Lorenzo Polimanti commenteremo insieme gli argomenti caldi di oggi con un grande ospite: Maurizio Pistocchi sarà live. L‘emergenza a centrocampo in vista di Inter-Shakhtar Donetsk, le ultime da Appiano Gentile e le news di mercato sui rinnovi.

