Sky – Bastoni non preoccupa, staff medico ottimista: contro il Bologna ci sarà

Sospiro di sollievo per Antonio Conte. Come riportato da Sky Sport, non preoccupano le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito ieri dolorante nel finale di Lituania-Italia a causa di una botta alla spalla.

Lo staff medico nerazzurro è ottimista, lo stesso giocatore ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni già ieri sera. Bastoni quindi con ogni probabilità sarà titolare contro il Bologna, il tutto in attesa di capire quale sarà la gestione che Conte userà con de Vrij.

