Sky – Il Chelsea prende tempo per Onana: l’Inter aspetta

Il futuro di André Onana mette in agitazione il mondo Inter, ma l’interesse del Chelsea nei suoi confronti è in una fase di stallo. I nerazzurri, infatti, sono in attesa di capire le reali motivazioni della squadra londinese, che però non ha ancora tentato l’affondo.

Al contrario, come riportato da Sky Sport, il Chelsea sta attualmente trattando anche con un altro portiere: si tratta di Robert Sanchez, 25enne estremo difensore del Brighton. L’Inter, allora, rimane in attesa di capire quale decisione prenderanno i Blues.

L’opinione di Passione Inter

C’è ancora molta fumosità attorno al possibile addio di Onana. Da mesi si parla dell’interesse del Chelsea, ma quest’ultima notizia conferma lo stallo della trattativa. Di sicuro c’è l’interesse dei londinesi, che, però, potrebbero non essere disposti a investire la cifra richiesta dall’Inter per il portiere camerunense. Tuttavia, si tratta solo di un’ipotesi e bisognerà ancora aspettare per capire lo sviluppo della vicenda.