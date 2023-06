Il mercato è alle prime battute, ma l’Inter è già al lavoro per cercare di rinforzare in tempi brevi la rosa. In questo caso, però, la Roma sembra essersi mossa prima dei nerazzurri e potrebbe così sfumare un obiettivo in attacco.

Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo il quale i giallorossi sarebbero vicinissimi a Gianluca Scamacca, più volte accostato ai nerazzurri. Tiago Pinto, general manager della Roma, dovrebbe volare a Londra nei prossimi giorni per definire l’affare con il West Ham.

L’opinione di Passione Inter

La situazione incerta dell’attacco dell’Inter potrebbe essere un freno per il mercato in entrata, almeno nelle prossime settimane. Infatti, i nerazzurri devono chiarire il futuro di Lukaku e di Dzeko, e ciò rischia di congelare eventuali trattative in entrata. Scamacca sarebbe stato il prediletto come sostituto del bosniaco, ma ora i dirigenti interisti dovranno molto probabilmente sondare altre piste.