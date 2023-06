Inter al lavoro per il dopo Onana: il nome nuovo per la porta

Il futuro di André Onana in questo momento è un punto interrogativo. Il Chelsea è interessato, e i due club si incontreranno per parlare di Lukaku ma non solo. Se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 50 milioni di euro, l’Inter sarebbe costretta a prenderla in considerazione. La società quindi si è già mossa nel caso di un’eventuale cessione per sostituire l’estremo difensore ex Ajax.

Come si legge sul Corriere dello Sport, la prima idea è Guglielmo Vicario, numero uno dell’Empoli. Vorrebbe dire far fare il grande passo al classe 1996. Si tratterebbe infatti della prima esperienza in una big, ma conosce già la Serie A. Il nome nuovo per la porta è invece Giorgi Mamadarshvili. Portiere classe 2000, georgiano, di proprietà del Valencia. La stagione complicata del club spagnolo gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra. Titolare in tutte le gare della Liga con 45 gol subiti e 7 clean sheet.

Il giocatore la scorsa estate era vicino all’Ajax, disposto a pagare la clausola di 25 milioni, ma non se ne fece nulla, si legge su Goal.com. Il Valencia ha allora rinnovato il contratto del portiere a settembre, aumentando la clausola a 100 milioni di euro. La situazione economica del club tuttavia potrebbe costringere il club a cederlo a meno. L’Inter nel frattempo ha raccolto informazioni sul georgiano, che sfiderà Vicario in caso di cessione di Onana.

L’opinione di Passione Inter

La clausola sul georgiano è molto alta, ma nessun club sarebbe disposto a pagarla. La situazione economica del Valencia costringe il club a dover cedere. Mamadarshvili è uno dei profili da cui gli spagnoli possono guadagnare di più, per questo motivo la clausola vale solo come “protezione” per il proprio talento, costato appena 850 mila euro. Si tratta di un portiere molto giovane, che ha però dalla sua una stagione da titolare nonostante l’età. Un’esperienza che lo ha fatto crescere e che ha suscitato l’interesse di diversi club.

Nel caso ipotetico in cui Onana dovesse partire, potrebbe essere un prospetto molto interessante. È chiaro che avrebbe bisogno di tempo per conoscere un campionato e una realtà diverse. In questo caso avrebbe senso discutere il rinnovo annuale di Samir Handanovic. Lo sloveno potrebbe essere una figura di riferimento sia per Mamadarshvili che per Vicario.