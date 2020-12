Sky – Conte verso il 3-4-3 con Perisic: le ultime di formazione

E’ la novità di oggi e la notizia circolava già da questa mattina: per la partita di oggi in programma alle 18:30 contro l’Hellas Verona Antonio Conte ha in mente una novità per la sua Inter. Il tecnico nerazzurro sta infatti pensando all’inserimento di Ivan Perisic da titolare al posto di un centrocampista.

Niente 3-5-2, ma 3-4-3. Come confermato anche dalla redazione di Sky Sport infatti, Conte pensa di schierarsi a specchio e sorprendere il Verona in un match importante che chiuderà questo 2020. Il croato, insieme a Lautaro e Lukaku andrebbero così a formare un inedito tridente, con il centrocampo formato da Hakimi, Brozovic, Barella e Young. In difesa, invece, nessuna modifica.

HELLAS VERONA-INTER, LE ULTIME DI FORMAZIONE

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

Inter (3-4-3): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Young, Brozovic, Barella, Hakimi; Lautaro, Lukaku, Perisic. All. Conte

