Eriksen torna in Danimarca: salterà Verona-Inter

Christian Eriksen torna in Danimarca e salterà la trasferta di Verona con l’Inter. Il centrocampista nerazzurro è volato nel suo Paese natale per assistere alla nascita del figlio ed ha avuto l’ok dalla società. Un’altra assenza dunque per Antonio Conte che recuperato Arturo Vidal ma perde Eriksen.

Nonostante il poco utilizzo di questa stagione e le continue voci di mercato sul suo conto, Eriksen poteva essere una carta da giocarsi nel corso della gara. Conte invece dovrà i conti con un’altra assenza, anche se non per infortunio. Si chiude così questo 2020 con la maglia dell’Inter per Eriksen.

