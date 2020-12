Inter, per il mercato si guarda in avanti: tutte le manovre che coinvolgono l’attacco

L’Inter guarda in avanti. In campo come sul mercato. Il reparto offensivo sarà infatti il principale reparto su cui apportare migliorie. Antonio Conte ha confermato a più riprese la necessità di una valida alternativa a Romelu Lukaku. In principio doveva essere Andrea Pinamonti, ma il centravanti classe ’99 è ritenuto ancora acerbo dal tecnico nerazzurro. L’ex Genoa potrebbe così lasciare la maglia nerazzurra per fare esperienza. L’ultima idea che sta balenando nella testa di Marotta ed Ausilio è quella di uno scambio con il Parma. Negli emiliani c’è Gervinho, da tempo oggetto del desiderio di Conte. L’amministratore delegato nerazzurro sta così pensando ad uno scambio, ipotesi che potrebbe soddisfare anche il Parma, alla ricerca di un terminale offensivo data la scarsa prolificità di Inglese e Cornelius.

Un altro nome che acuisce e non poco i sogni nerazzurri è quello di Alejandro Gomez. Il trequartista argentino è da tempo con le valigie in mano dall’Atalanta. Ad attenderlo a braccia aperte ci sono diverse squadre: Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio. Al momento, però, il club nerazzurro è in vantaggio.

Per puntellare ancor di più l’attacco, l’Inter ha in testa anche il nome di Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari è nome apprezzato da Conte, che però per averlo deve attendere che si liberi una casella. La chiave potrebbe essere l’uscita di Radja Nainggolan, pronto a tornare per la terza volta in Sardegna.In uscita, invece, tiene banco il profilo di Eddie Salcedo. Il classe 2001 è in prestito al Verona – ultimo avversario del 2020 dell’Inter, questa sera alle 18:30 -, che vorrebbe trattenerlo a titolo definitivo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<