Pistocchi avverte Conte: “Verona squadra coraggiosa, non sarà facile”

Ultima gara di questo 2020 per l’Inter di Antonio Conte al Bentegodi di Verona contro l’Hellas di Ivan Juric, ormai una solida realtà della Serie A. I nerazzurri – dopo la sconfitta di ieri della Juventus e l’annullamento del 3-0 a tavolino sul Napoli – ha l’occasione di volare a +9 proprio sui bianconeri, che hanno però evidentemente una partita in meno.

Nel mirino c’è anche il Milan, distante solo 1 punto, ed impegnato stasera in casa contro la Lazio. Insomma una partita da vincere per tanti motivi ma l’avversario non è per nulla facile. Maurizio Pistocchi durante Maracanà ai microfoni di TMW Radio avverte Conte: “Ha una striscia di 6 vittorie consecutive, non è ancora brillante sul piano del gioco ma ha una sua impostazione e piano piano migliora nei particolari. Gioca contro un Verona che è una squadra spregiudicata, coraggiosa, che può mettere in crisi chiunque. Se è in serata, è difficile giocarci. Quindi per l’Inter non sarà semplice”.

