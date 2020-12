Mercato e chiarezza: ecco cosa chiede Conte all’Inter. Nuovo incontro in vista

Un nuovo incontro stile Villa Bellini è in arrivo. Lo ha confermato lo stesso Antonio Conte ieri in conferenza stampa alla vigilia del match di oggi tra Hellas Verona e Inter. A metà stagione il tecnico nerazzurro vorrà fare il punto, soprattutto visto tutto quello che è successo in questi primi mesi. L’eliminazione dall’Europa è una ferita ancora aperta ma Conte guarda oltre e – come riportato da La Gazzetta dello Sport – sente il profumo della vittoria: lo Scudetto è possibile.

Perché dunque un altro incontro? Per l’allenatore la rosa dell’Inter non è ancora completa e pronta per alzare il trofeo più importante d’Italia al cielo e dunque chiederà un intervento della società nel prossimo mercato. In particolare due rinforzi: in attacco e a centrocampo. Non sarà sicuramente un compito facile visto il momento particolare, ma la richiesta a Marotta ed Ausilio sarà questa. In caso di risposta negativa Conte chiederà chiarezza – soprattutto pubblica e nei confronti della tifoseria – sui reali obiettivi di questa squadra.

