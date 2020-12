SM – Verso Verona-Inter, Conte pensa al cambio modulo?

Questo pomeriggio – alle 18:30 – l’Inter scenderà in campo per l’ultima volta nel 2020. La formazione nerazzurra farà visita all’Hellas Verona, reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria. Per cercare di sorprendere l’imprevedibile squadra di Ivan Juric – e per insidiare il Milan – Antonio Conte potrebbe tirare fuori il coniglio dal cilindro. Come riportato da Sport Mediaset, il tecnico nerazzurro ha provato un nuovo modulo: il 3-4-2-1. Se la sfida con gli Scaligeri significherà chiusura della stagione per i giocatori, non lo sarà per Conte e per la dirigenza.

Prima della fine dell’anno, infatti, l’allenatore si incontrerà con Marotta e Ausilio per fare il punto della situazione in ottica mercato. Il primo obiettivo rimane quello di completare il reparto offensivo. Il possibile rinforzo potrebbe essere Gervinho, per il quale l‘Inter potrebbe proporre Pinamonti al Parma. Il club nerazzurro rimane poi vicine su Gomez.

