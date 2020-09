Social – Ultimo allenamento ad Appiano: presenti Marotta, Zhang e Ausilio

E’ tempo di ripresa per l’Inter di Antonio Conte che non ha ancora giocato in Serie A per aver prolungato le ferie, vista la finale di Europa League giocata ad agosto. La prima giornata dei nerazzurri contro il Benevento verrà recuperata mercoledì 30 settembre, ma domani sera l’Inter giocherà contro la Fiorentina a San Siro con 1000 tifosi ad assistere.

In occasione della prima gara, subito dopo la conferenza stampa di Antonio Conte e Beppe Marotta, i nerazzurri si sono ritrovati al centro sportivo Suning di Appiano Gentile per l’ultimo allenamento. Ad assistere e a sostenere il tecnico leccese, i dirigenti nerazzurri e il presidente: Beppe Marotta, Piero Ausilio e Steven Zhang.

