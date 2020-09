VIDEO – Presentazione di Candreva alla Sampdoria: ‘serve’ Quagliarella

Antonio Candreva, nella sessione di mercato che si concluderà il 5 ottobre, è passato alla Sampdoria che l’ha presentato con un video tutto da vedere. L’ex esterno di Lazio e Inter è cameriere di Fabio Quagliarella che sta per scegliere cosa mangiare a pranza, ma Candreva è pronto a servirlo, proprio come dovrà fare in campo nella stagione 2020/21 di Serie A, cominciata solo la settimana scorsa.

Un video ironico, ma allo stesso tempo che mostra quello che avverrà in campo. Candreva per Quagliarella, pronto ad essere servito in area di rigore.

