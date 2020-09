Tutti i numeri di maglia dei giocatori dell’Inter nella stagione 2020/2021

La rosa completa dell’Inter è composta da 28 giocatori, suddivisi in 4 portieri, 9 difensori, 10 centrocampisti e 5 attaccanti. La lista per la Serie A, invece, è composta da 25 calciatori ed è già stata comunicato dall’Inter. Ogni calciatore ha scelto il proprio numero di maglia, l’ultimo in ordine di decisione è stato Hakimi, il primo acquisto della sessione di mercato, che ha puntato sulla maglia numero 2 liberata da Diego Godin, trasferitosi al Cagliari.

Vediamo nel dettaglio quali sono i numeri di maglia dei giocatori dell’Inter che indosseranno nella stagione 2020/21 della Serie A in corso d’opera.

Inter 2020/2021 l’elenco di tutti i numeri di maglia dei giocatori

1 – Samir Handanovic (14 luglio 1984, Lubiana, Slovenia) (C)

27 – Daniele Padelli (25 ottobre 1985, Lecco, Italia)

35 – Filip Stankovic (25 febbraio 2002, Belgrado, Serbia)

97 – Ionut Radu (28 maggio 1997, Bucarest, Romania)

2 – Achraf Hakimi (4 novembre 1998, Madrid, Spagna)

6 – Stefan De Vrij (5 febbraio 1992, Ouderkerk aan den IJssel, Paesi Bassi)

11 – Aleksandar Kolarov (10 novembre 1985, Zemun, Serbia)

13 – Andrea Ranocchia (16 febbraio 1988, Assisi, Italia)

29 – Dalbert (8 settembre 1993, Barra Mansa, Brasile)

20 – Lorenzo Pirola (20 febbraio 2002, Carate Brianza, Italia)

33 – Danilo D’Ambrosio (9 settembre 1988, Napoli, Italia)

37 – Milan Skriniar (11 febbraio 1995, Žiar nad Hronom, Slovacchia)

95 – Alessandro Bastoni (13 aprile 1999, Casalmaggiore , Italia)

5 – Roberto Gagliardini (07 aprile 1994, Bergamo, Italia)

8 – Matias Vecino (24 agosto 1991, Canelones, Uruguay)

12 – Stefano Sensi (5 agosto 1995, Urbino, Italia)

15 – Ashley Young (9 luglio 1985, Stevenag, Regno Unito)

18 – Kwadwo Asamoah (9 dicembre 1988, Accra, Ghana)

22 – Arturo Vidal (22 maggio 1987, San Joaquin, Cile)

23 – Nicolò Barella (7 febbraio 1997, Cagliari, Italia)

24 – Christian Eriksen (14 febbario 1992, Middelfart, Danimarca)

44 – Radja Nainggolan (4 maggio 1988, Anversa, Belgio)

77 – Marcelo Brozović (16 novembre 1992, Zagabria, Croazia)

7 – Alexis Sanchez (19 dicembre 1988, Tocopilla, Cile)

9 – Romelu Lukaku (13 maggio 1993, Anversa, Belgio)

10 – Lautaro Martinez (22 agosto 1997, Bahia Blanca, Argentina)

14 – Ivan Perišić (2 febbraio 1989, Spalato, Croazia)

99 – Andrea Pinamonti (19 maggio 1999, Cles, Italia)

