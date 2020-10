Social – Asamoah saluta l’Inter: “Tifosi nerazzurri, siete grandi!”

Dopo due stagioni, 53 presenze e 3 assist, Kwadwo Asamoah ha salutato definitivamente l’Inter, con la rescissione contrattuale arrivata nelle ultime ore di mercato. Oggi, tramite i suoi profili sui social, il ghanese ex Udinese e Juventus ha voluto congedarsi dalla società nerazzurra.

Ecco, dunque, le sue parole: “Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi nerazzurri, siete grandi! In bocca al lupo per tutto“.

