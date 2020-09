Social – Conte esalta Zanetti: “Che stimolo allenare con una leggenda alle spalle”

Antonio Conte prosegue nella sua esperienza nel mondo dei social pubblicando una nuova foto su Instagram: questa volta l’immagine ritrae l’allenatore con Javier Zanetti alle spalle e il messaggio è un certificato di stima verso l’ex capitano nerazzurro.

“È sempre un grande stimolo allenarsi sotto gli occhi di una grande leggenda”, con l’aggiunta del tag verso Zanetti e la traduzione in lingua inglese per i suoi followers internazionali. Rivali una vita in campo, ora Conte e l’argentino puntano uniti verso le vittorie con la maglia dell’Inter.

