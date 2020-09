Bergomi sprona l’Inter: “Per vincere è fondamentale essere tutti uniti con Conte”

Ai microfoni di Sky Sport 24 Giuseppe Bergomi ha commentato il mondo Inter toccando soprattutto gli argomenti Conte, Vidal ed Eriksen. Prima però ha iniziato parlando di mercato indicando in Kantè il rinforzo perfetto e fondamentale come ciliegina sulla torta.

Conte – “Una sconfitta non è una questione di vita o di morte, i tifosi hanno bisogno di credere in un sogno, in un rapporto con l’allenatore e la società in una determinata maniera. Penso che se davvero si sia chiarito ogni aspetto nel famoso meeting del mese scorso allora alla prima sconfitta non ci saranno problemi. Non sono dell’opinione che i nerazzurri siano obbligati a vincere contro la Juventus; ciò che importa è la gestione fra Conte, società e giocatori, che devono tutti andare nella medesima direzione”.

Vidal – “Con Vidal non so che giocatore troveremo. Analizzando le sue ultime annate non era più quel giocatore determinante, in certi casi ha fatto la riserva, anche se nelle partite contro l’Inter in Champions League è stato il migliore per leadership e carattere. Il suo ruolo? Può fare il trequartista, ma è un ruolo rischioso nell’Inter, finisci con l’allargare le punte e le svalorizzi, compromettendo le combinazioni fra gli attaccanti. Può comunque giocare più avanzato, le soluzioni sono tante”.

Eriksen – “Il problema sarà simile allo scorso anno, a meno di un cambio netto di atteggiamento nel non possesso ma è difficile cambiarlo in così poco tempo. Troverà spazio in virtù della sua qualità, tuttavia inserirlo in uno schema come quello di Conte rimane molto complicato”.

