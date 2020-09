Tutti ci ricordiamo di Brozovic steso a terra dietro la barriera nella gara di Champions League contro il Barcellona, posizione poi ripetuta in altre occasioni per evitare il tiro rasoterra. Il croato ha postato una foto su Instagram e il suo compagno Nainggolan non ha perso tempo per prenderlo in giro.

“Salti pure? Di solito sei sdraiato” è la frase con la quale il belga ha commentato la foto non perdendo il suo senso spiritoso che da sempre lo contraddistingue sui social. >>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<