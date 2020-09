Braida approva la strategia di Conte: “Per vincere subito meglio Vidal di Tonali”

Ariedo Braida ha rilasciato un’intervista a L’Insider parlando della nuova Serie A e sul mercato che terminerà fra due settimane. Obbligatorio anche un passaggio sull’Inter, chiamata in causa dopo la domanda sull’acquisto di Tonali da parte del suo Milan.

“Conte è un bravissimo allenatore e i pregi sono superiori a qualche difetto che ha. Se ha deciso di non puntare su Tonali, ma su Vidal vuol dire che vuole vincere subito. E credo che sia la strada giusta”. Ovviamente da ex dirigente sportivo del Barcellona c’è stato spazio anche per una domanda su Messi, ma Braida non ha dubbi: “Ho sempre detto che sarebbe rimasto al Barcellona; andare via in questa maniera sarebbe stato inglorioso. Ha creato la storia del calcio degli ultimi quindici anni, è il simbolo del mito barcellonista“.

