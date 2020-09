Il Cagliari vuole Nainggolan, l’Inter continua a trattare con i sardi

E’ sicuramente la notizia di mercato della giornata. Radja Nainggolan continua ad essere nei desideri del Cagliari. Proprio la squadra nella quale ha trascorso l’ultima stagione in prestito dall’Inter, sta cercando in ogni modo di riportare il belga in Sardegna.

L’Inter dopo aver ufficializzato l’acquisto di Arturo Vidal dal Barcellona, potrebbe lasciare partire Nainggolan in questa sessione di mercato. Secondo il giornalista Nicolò Schira, la società nerazzurra chiede 12 milioni di euro per la cessione e sta trattando con il Cagliari per trovare la formula giusta. Il presidente dei rossoblù Giulini sogna il ritorno del “Ninja” sull’isola.

In queste ultime ore, stando anche a ciò che riporta Cagliari News 24 si sta facendo sempre più strada l’ipotesi del prestito oneroso con diritto di riscatto.

