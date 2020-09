L’impatto di Vidal sul bilancio dell’Inter: tutte le cifre

L’Inter questa mattina ha ufficializzato l’acquisto di Arturo Vidal dal Barcellona. Il centrocampista cileno è diventato dunque a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro, dopo che la società interista l’aveva a lungo inseguito sul mercato. Il centrocampista cileno, fortemente voluto dall’allenatore Antonio Conte, riabbraccia all’Inter proprio il tecnico salentino con il quale aveva condiviso l’esperienza alla Juventus tra il 2011 e il 2014.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Arturo Vidal avrebbe firmato un contratto biennale con i nerazzurri e guadagnerà 6 milioni di euro netti a stagione. Grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita (dei quali l’Inter potrà benificiare se Vidal manterrà la residenza fiscale per due anni in Italia), lo stipendio loro sarà invece pari a 7,86 milioni di euro.

Inoltre, l’Inter non ha versato un corrispettivo per il cartellino del cileno al Barcellona. Il milione di euro inserito in variabili, non dovrebbe essere altro che un bonus legato all’eventuale conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri.

