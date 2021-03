Social – Il nuovo logo dell’Inter sbarca anche su Fifa 21: l’annuncio del club

Il club nerazzurro è ormai da anni molto attento al mondo dei videogame In estate EA Sports ha iniziato una collaborazione in esclusiva con l’Inter, società molto attenta al processo di valorizzazione del brand.

Come già noto, l’Inter ha voluto modernizzare il suo logo e, come giusto che sia, la modifica è stata anche apportata in Fifa 21. La società nerazzurra lo ha comunicato tramite un tweet, così ora i tifosi interisti potranno apprezzare il nuovo logo anche nel videogioco di calcio più famoso al mondo.

