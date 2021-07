Social – Lukaku è pronto per tornare: “It’s almost time”

Il centravanti nerazzurro continua la sua preparazione

Le immagini che arrivano dagli USA iniziano a caricare a mille l'ambiente nerazzurro: Big Rom è pronto per tornare alla grande. Il centravanti belga farà ritorno a Milano nella giornata di domani dove potrà incontrare per la prima volta mister Inzaghi , fin qui sentito solamente al telefono. Nonostante le vacanze, Lukaku ha continuamente lavorato per farsi trovare al meglio. Sveglia presto all'alba, allenamento, incontri di business e relax, sempre concentrato sull' Inter .

E proprio oggi ha ribadito il concetto con un'immagine che conferma l'ottimo stato di forma fisica ma soprattutto mentale, con la descrizione: "Dedicated, determinated and disciplined, It's almost time", "Dedito, determinato e disciplinato, ci siamo quasi", alludendo ovviamente al ritorno in Italia con la maglia della sua Inter. Di seguito il Tweet dell'attaccante: