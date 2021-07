C&F – Chi è Alexander Dreyfus, l’uomo dietro al nuovo sponsor

Dreyfus, imprenditore francese, è da anni nel mondo del gioco d'azzardo e dello sport

Come sappiamo da giorni ormai, Socios.com è il nuovo main sponsor dell'Inter. Come riportato da Calcio e Finanza, creata da Chiliz, una criptovaluta tra i principali fornitori di blockchain per l’industria globale dello sport e dell’intrattenimento, Socios.com è una piattaforma di engagement che si occupa di lanciare Fan Token associati a club e società di ogni sport, tra cui il calcio appunto. Dietro a tutto questo c'è Alexander Dreyfus, imprenditore francese da anni all'interno del mondo del gioco d'azzardo e dello sport.