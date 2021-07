Vidal e Sanchez, stelle sbiadite in cerca di riscatto: Inzaghi pronto a valutarli

Spesso esaltati e poi criticati, ora devono mostrare il loro reale valore

Arturo Vidal e Alexis Sanchez sono attesi a Milano nella giornata di lunedì, dopo il deludente percorso in Copa America del loro Cile. Come riportato da Tuttosport, saranno chiamati a rispondere a molte incognite, sotto gli occhi mister Inzaghi che dovrà esaminarli, spronarli e ritrovare in loro i campioni che sono stati negli ultimi anni. I due ex Barcellona hanno dovuto affrontare diverse difficoltà: tra infortuni, moduli non adatti e aspettative troppo alte (ma forse giustificate dalla loro carriera) hanno deluso molti tifosi nerazzurri. Ma ora con un nuovo allenatore può nascere qualcosa di diverso e positivo: l'obiettivo è far ricredere tutti gli scettici.