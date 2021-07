Vicini alla “vera” Inter di Inzaghi: domani primi titolari nel test contro la Pergolettese

La società nerazzurra inoltre sta organizzando un'ulteriore amichevole per mercoledì prossimo

Sarebbe dovuta essere un'amichevole internazionale contro l'Arsenal negli USA, alla fine invece l'Inter si prepara ad affrontare la Pergolettese (club di serie C) per il terzo test precampionato che si terrà alle ore 18.00 di domani. La partita si giocherà in uno dei campi della Pinetina e, seppur l'avversario non sia di primo livello, l'amichevole saprà dare comunque spunti interessanti: potremo assistere a un assaggio di Inter targata Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, come riporta il Corriere dello Sport, infatti utilizzerà de Vrij e Brozovic dal 1', ovvero sia i due giocatori chiave della squadra nerazzurra. A loro, si aggiungeranno anche Handanovic, Skriniar e Calhanoglu. Siamo ancora lontani dall'Inter dei titolarissimi ma già 5/11 sono quelli che poi scenderanno in campo in Serie A e Champions League.