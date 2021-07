Sono giorni decisivi per Dumfries: si muove anche Mino Raiola

Anche l'Everton sulle tracce dell'esterno ma c'è un fattore che avvantaggia l'Inter

Nelle prossime ore l'Inter potrà capire se ci sono delle speranze per arrivare a Denzel Dumfries. Inzaghi e la dirigenza lo reputano perfetto per il 3-5-2 con cui scenderà in campo il club nerazzurro. Come riportato dal Corriere dello Sport, domani l'olandese ai aggregherà al PSV: alla società ha già comunicato la volontà di cambiare squadra e loro hanno aperto ma solo a determinate condizioni. La cessione dovrà portare nelle casse del club di Eindhoven tra i 15 e i 20 milioni di euro e l'Inter non ne ha e vuole il prestito con diritto di riscatto. Intanto, si è mosso personalmente Mino Raiola, agente del giocatore.