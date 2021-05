Festa per quattro ex Inter: trionfo del San Paolo nel campionato paulista

La formazione è allenata da Hernan Crespo

Sono diversi gli ex giocatori dell'Inter in festa, non solo per il tricolore ottenuto dalla formazione nerazzurra ma anche per i vari successi nei diversi campionati in giro per il mondo. Nella giornata di ieri a trionfare è stato il San Paolo, che ha ottenuto il titolo nel campionato paulista, torneo dell'omonimo stato in Brasile.