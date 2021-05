Punti, miglior difesa, gol fatti, vittorie e fortino San Siro: tutti i numeri dell’Inter Campione d’Italia

La squadra nerazzurra, per la seconda volta nella sua storia, ha sfondato il muro dei 90 punti

Numeri da record per l'Inter Campione d'Italia. La squadra nerazzurra, per la seconda volta nella sua storia, ha sfondato il muro dei 90 punti: con la manita rifilata ieri all'Udinese, sono 91 i punti collezionati, dopo i 97 della stagione 2006/07.