MVP Passione Inter – Inter-Udinese, Lautaro trionfa ma non basta per il podio: la classifica finale

I tifosi premiano la prestazione del Toro: sul podio anche Hakimi e Ranocchia

In Inter-Udinese a trionfare è per la seconda volta consecutiva Lautaro Martinez: il Toro, oltre ad andare a segno su calcio di rigore, è stato protagonista di una prestazione fantastica, condita da alcune giocate da vero fuoriclasse. Seconda posizione per Hakimi, che conserva così il terzo posto in classifica proprio davanti all'argentino. Ranocchia sul gradino più basso del podio.