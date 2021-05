Conte meglio di Simeone e Guardiola, Inter regina tra le regine d’Europa: la classifica

La squadra nerazzurra è l'unica in Europa, tra quelle che hanno vinto i relativi campionati nazionali, ad aver superato quota 91 punti in campionato

Nessuno come l'Inter in Europa. La squadra nerazzurra è l'unica, tra quelle che hanno vinto i relativi campionati nazionali, ad aver superato quota 91 punti in campionato.