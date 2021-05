VIDEO – Rabbia, baci ed esultanze: l’Inter celebra lo “scudetto” di Conte. Indizio sul futuro?

Un video emozionante per rendere omaggio a chi ha contribuito in maniera importante a questo trionfo

L'Inter celebra Antonio Conte per la conquista del 19esimo scudetto della sua storia. Il club nerazzurro ha infatti postato sui social un video emozionante, ripercorrendo le tappe più importanti della stagione del suo mister.

Un bel modo per rendere omaggio a chi ha contribuito in maniera importante a questo trionfo. E se fosse un indizio sul futuro, in vista dell'imminente incontro con il presidente Steven Zhang? Chissà, intanto gustatevi queste immagini: