Dal Brasile – Gabigol fa la storia del Flamengo: “Solo Zico meglio di lui”

L'attaccante brasiliano è ormai diventato un idolo assoluto dei tifosi

Gabriel Barbosa, o più semplicemente Gabigol, continua il suo periodo di carriera spumeggiante in Brasile. L'ex attaccante dell'Inter è diventato negli anni un vero e proprio trascinatore del Flamengo. L'attaccante brasiliano sembra aver trovato la sua dimensione ideale nel suo Paese di origine e in Brasile lo avvicinano addirittura a una leggenda del calcio come Zico.