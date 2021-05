Inter, Oaktree frena i sacrifici pesanti sul mercato: il borsino delle partenze

Il finanziatore americano non vuole sacrifici sul mercato

Come riferisce Repubblica, nonostante il finanziamento da parte di Oaktree è inimmaginabile un mercato come quello dell'estate del 2019 che portò nel club nerazzurro Lukaku e Barella su tutti, gli acquisti più costosi della storia del club. Per andare avanti con Antonio Conte, l'Inter non deve assolutamente smantellare e in caso di eventuali cessioni andranno concordate e compensate da rinforzi. Il nuovo finanziatore americano ha esigenza che l'Inter non rivoluzioni la rosa: le condizioni saranno quelle di centrare con regolarità la qualificazione in Champions League e accelerare il progetto sul nuovo stadio.