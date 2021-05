GdS – Supercoppa Italiana, Inter-Juventus si giocherà a Riad: la possibile data

Il primo titolo della prossima stagione si giocherà in un tradizionale derby d'Italia

Sarà ancora una volta un derby d'Italia a decidere un trofeo importante come la Supercoppa Italiana . Inter-Juventus, come vincitrici rispettivamente di Campionato e Coppa Italia di quest'ultima stagione, si giocheranno quello che sarà il primo vero titolo del prossimo anno. Come segnalato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , è stato confermato che la sede che farà da cornice alla sfida tra nerazzurri e bianconeri sarà Riad, capitale dell'Arabia Saudita.

Una città che ha già ospitato l'edizione della Supercoppa 2019 quando ad affrontarsi furono Juventus e Lazio. In quell'occasione, la formazione allora allenata da Maurizio Sarri, perse malamente per 1-3 contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Per quanto riguarda invece la sfida che potrebbe riportare un trofeo così prestigioso in casa Inter, si giocherà presumibilmente nel gennaio 2022. Tra i tanti temi, da non sottovalutare gli incassi che il match in Arabia porterà ai rispettivi club.