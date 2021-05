Conte: “Rapporto con i ragazzi speciale, dedico lo Scudetto a me stesso. E’ stata un’impresa”

Le parole del mister

Davide Ricci

Il condottiero, l'artefice numero 1 di questo incredibile traguardo. Torna a parlare Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la festa Scudetto di oggi di San Siro, in attesa di conoscere il suo futuro.

Ecco le parole del mister: "La vittoria di oggi è stato il giusto finale di un'annata straordinaria. Non ci siamo risparmiati, contro una squadra che ci aveva bloccato per 0-0 all'andata. Nonostante il finale di campionato, e il fatto di essere appagati significa che i ragazzi hanno acquisito la giusta mentalità. Sono 91 punti, abbiamo la miglior difesa, secondo miglior attacco. Hai fatto qualcosa di importante".

TIFOSI - "Avere pochi tifosi è stato bello, non erano tantissimi ma ci hanno aiutato. C'è poco da dire per come siamo stati accolti prima della partita, per quello che abbiamo visto dopo la partita. Ci deve solo rendere molto felici. Sappiamo che abbiamo regalato qualcosa di bello ai tifosi, si sono sempre schierati al nostro fianco".

GIOCATORE PIU' SIMPATICO - "Una squadra piena di personaggi simpatici, tutti nascondono qualcosa di piacevole. Sul campo con me non si scherza, bisogna essere seri però anche io fuori dal campo con loro c'è quasi una seconda persona, ognuno di noi ha lati più piacevoli. Alcuni ragazzi quando si uniscono è veramente bello, c'è da buttarsi a terra dalle risate. Si è creata alchimia, c'è grande rispetto per le persone".

TROFEO - "Lo colloco tra le imprese fatte, perché non era semplice. Venendo all'Inter mi sono messo in grande discussione, arrivavo in una squadra che non vinceva anni, ma non solo l'Inter, tutte le altre viste che vinceva solo la Juventus. Dopo un anno di lavoro abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Non è stato semplice, l'Inter è una squadra che lavorando capisci molte cose. Vincere qui mi dà grande soddisfazione, mi fa capire che la serietà ed il lavoro, così come il sacrificio è l'unica arma che posso avere con i calciatori per vincere. Siamo stati molto bravi tutti quanti, anche i calciatori, il club".

DEDICA - "Lo dedico a me stesso. Non è stato un percorso semplice, ho dovuto tirare fuori tutto da dentro di me. Ci sono stati momenti in cui ti vengono dubbi, anche su te stesso. Sono stato veramente forte a superare tutto ed andare avanti".