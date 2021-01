Social – Hakimi commenta il pari dell’Inter all’Olimpico: “Sapore agrodolce per il risultato. Andiamo avanti”

Un punto all’Olimpico, contro la Roma, è sempre un punto all’Olimpico: ma il bicchiere, oggi, è più mezzo vuoto che mezzo pieno, perché c’è lo svantaggio dalla capolista Milan che si è amplificato a tre punti di distacco, e perché ci sono i modi, le modalità, l’atteggiamento di un’Inter che è parsa assestarsi su un assetto remissivo con troppo anticipo.

E a farlo notare, tra le righe, è anche Achraf Hakimi, esterno dell’Inter andato proprio oggi in gol in occasione del momentaneo 1-2 in favore dei nerazzurri, che ha commentato il risultato di oggi con un post sul proprio profilo Instagram. Ha quindi scritto Hakimi: “Sensazione agrodolce dopo il risultato di oggi, ma questo non ci ferma. Andiamo avanti”. Ecco il post pubblicato dal giocatore:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<