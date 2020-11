Social – Vecino corre verso il recupero: “Il peggio è passato, ora lo scatto finale”

La stagione dell’Inter è sin qui un calvario, ma all’Inter c’è anche chi un calvario lo sta vivendo dallo scorso mese di luglio e qui il campo non c’entra nulla: c’entrano, semmai, un’infezione successiva a un intervento al ginocchio e una convalescenza lunga e più lunga del previsto. Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, sta cercando di accorciare le tappe per tornare a disposizione di Antonio Conte, e oggi ha aggiornato circa le proprie condizioni fisiche sul proprio profilo Instagram.

Il calciatore ha infatti pubblicato un video delle proprie sessioni di recupero e ha ringraziato l’istituto presso il quale ha potuto lavorare sino a oggi: “E’ stato un piacere lavorare con voi in questa fase di recupero – ha scritto Vecino – Grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione. Il peggio è passato, adesso mi aspetta lo scatto finale e tornare presto in campo!”. Ecco quindi il post del giocatore:

